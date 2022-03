Pagamento do 14º salário do INSS está confirmado para março? Confira

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seguem aguardando a liberação do 14º salário. A proposta vem caminhando em passos curtos na Câmara dos Deputados, o que está gerando incertezas quanto a sua liberação.

O 14º salário trata-se de um benefício emergencial sugerido por parlamentares diante os impactos da pandemia da Covid-19. Além disso, nos últimos dois anos o Governo Federal antecipou o calendário de pagamento do 13º salário, deixando os segurados sem recursos no fim de ano.

Veja também: Auxílio Brasil de R$400: Quem saiu agora pode voltar depois?

14º salário do INSS será liberado?

O Projeto de Lei 4367/20, que trata da criação do 14º salário do INSS, foi aprovado recentemente na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. No entanto, isso não significa que a proposta tenha sido liberada.

Isso porque, o texto ainda precisa passar pela aprovação do Senador Federal, que pode ou não incluir novas observações. Mas, caso receba o parecer favorável sem mais emendas por parte dos senadores, seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Diante todas essas informações, podemos dizer que a liberação do 14º salário está distante do previsto, uma vez que a Comissão de Finanças e Tributação havia definido as datas de pagamento do benefício para março de 2022 e de 2023. Logo, o benefício emergencial não deve ser pago neste mês.

13º salário confirmado

Enquanto isso, o INSS já informou que o abono natalino está confirmado e voltará aos calendários normais de pagamento. O valor permanece concedido em duas parcelas com 50% cada. As datas podem ser acompanhadas no calendário abaixo:

Para quem recebe um salário mínimo

Benefício final 1ª parcela 2ª parcela 1 25/ago 24/nov 2 26/ago 25/nov 3 29/ago 28/nov 4 30/ago 29/nov 5 31/ago 30/nov 6 01/set 01/dez 7 02/set 02/dez 8 05/set 05/dez 9 06/set 06/dez 0 08/set 07/dez

Para quem recebe mais que um salário mínimo

Benefício final 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 01/set 01/dez 2 e 7 02/set 02/dez 3 e 8 05/set 05/dez 4 e 9 06/set 06/dez 5 e 0 08/set 07/dez