Pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 em 2022 volta a ser discutido. No momento, deputados iniciam uma discussão para o retorno do pagamento do benefício, apesar do Governo Federal já informar o seu desinteresse em viabilizar uma nova rodada do programa emergencial.

O benefício contemplou mais de 38 milhões de pessoas em 2021, até o mês de outubro, quando foi encerrado. Para alguns parlamentares, como o deputado federal Renildo Calheiros, a volta do Auxílio Emergencial de R$ 600 se torna necessário.

“Esse auxílio é muito importante para milhões de brasileiros que ficaram completamente desassistidos na pandemia que ainda persiste. Muitos nem foram incluídos no Auxílio Brasil. Isso tem causado enorme sofrimento a essa imensa parcela da população”, disse ele.

De acordo com o Ministério da Cidadania, após o encerramento do programa em outubro do ano passado, quase 25 milhões de pessoas ficaram sem nenhuma renda. João Roma, ministro da Cidadania, informou que isso iria acontecer caso o benefício chegasse ao fim.

Todavia, algumas dessas pessoas conseguiram entrar no novo programa social, Auxílio Brasil, em janeiro. Na ocasião, cerca de 3 milhões de famílias que se encaixavam nos critérios de elegibilidade do projeto foram incluídas.

Vale ressaltar ainda que, por 2022 ser um ano eleitoral, dificilmente o Auxílio Emergencial de R$ 600 voltará a ser pago, mesmo com os parlamentares mostrando interesse pela volta do programa.

O Auxílio Emergencial teve início em abril de 2020, após aprovação do Congresso Nacional. No mesmo ano, o benefício teve a sua primeira prorrogação. Já em 2021, o programa disponibilizou uma quantia menor e variada para uma quantidade reduzida de pessoas, uma vez que os recursos já estavam escassos na época.

Novos pagamentos do Auxílio Emergencial

O novo benefício está sendo creditado em Conta Poupança Social Digital, podendo ser movimentado pelo aplicativo CAIXA Tem. A plataforma permite que os beneficiários paguem contas e boletos, façam compras online com cartão de débito virtual, entre outras possibilidades.

Cabe salientar que para os beneficiários do antigo Programa Bolsa Família que passarão a receber o novo Auxílio Emergencial, o pagamento será feito da mesma forma como ocorre no atual Auxílio Brasil.

Passo a passo de como consultar

A consulta do Auxílio Emergencial 2022 deve ser realizada no portal Dataprev. Veja os passos a seguir:

Acesse o portal de Consulta ao Auxílio Emergencial;

Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Com o seu nome completo; e

Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida);

Coloque sua data de nascimento no campo solicitado;

Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano;

Clique em “ENVIAR”.

No site da Dataprev, o beneficiário consegue acompanhar todo o detalhamento dos pedidos – como resultados, datas de recebimento e envio dos dados pela Caixa à Dataprev e vice-versa, além da justificativa caso o auxílio tenha sido negado.