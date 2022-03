Pagamento do INSS: 5 grupos recebem nesta semana

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a liberar na última sexta-feira (25) o pagamento dos benefícios referentes ao mês de março.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a liberar na última sexta-feira (25) o pagamento dos benefícios referentes ao mês de março. Cabe salientar que a distribuição ocorre por meio do dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Assim, recebe nesta segunda-feira (28) os segurados que ganham apenas um salário mínimo com final do NIS 2; na terça-feira (29) recebem aqueles que têm o NIS com final 3; na quarta-feira (30) os com o NIS final 4; na quinta-feira (31), NIS com final 5; e NIS com final 6, na sexta-feira (1).

Vale ressaltar que os aposentados e pensionistas podem consultar o benefício por meio do extrato, acessado no site ou o aplicativo “Meu INSS”.

Confira o calendário de pagamentos do INSS em 2022:

Para quem recebe apena um salário mínimo

FINAL MAR ABR MAI JUN JUL 1 25/mar 25/abr 25/mai 24/jun 25/jul 2 28/mar 26/abr 26/mai 27/jun 26/jul 3 29/mar 27/abr 27/mai 28/jun 27/jul 4 30/mar 28/abr 30/mai 29/jun 28/jul 5 31/mar 29/abr 31/mai 30/jun 29/jul 6 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul 01/ago 7 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul 02/ago 8 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul 03/ago 9 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul 04/ago 0 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul 05/ago

FINAL AGO SET OUT NOV DEZ 1 25/ago 26/set 25/out 24/nov 23/dez 2 26/ago 27/set 26/out 25/nov 26/dez 3 29/ago 28/set 27/out 28/nov 27/dez 4 30/ago 29/set 28/out 29/nov 28/dez 5 31/ago 30/set 31/out 30/nov 29/dez 6 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan 7 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan 8 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan 9 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan 0 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

Para quem recebe mais que o piso nacional

FINAL MAR ABR MAI JUN JUL 1 e 6 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul 01/ago 2 e 7 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul 02/ago 3 e 8 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul 03/ago 4 e 9 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul 04/ago 5 e 0 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul 05/ago

FINAL AGO SET OUT NOV DEZ 1 e 6 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan 2 e 7 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan 3 e 8 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan 4 e 9 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan 5 e 0 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan