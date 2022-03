Pagamentos do INSS, FGTS e seguro-desemprego são adiados

A Caixa Econômica Federal anunciou que durante o período de Carnaval (entre os dias 28/02 e 01/03), os serviços bancários, bem como a concessão de benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), serão interrompidos.

Veja também: Auxílio Brasil de R$400: quem não está em situação de pobreza, pode receber?

Neste sentido, as agências retornam ao funcionamento normal na quarta-feira de cinzas (02/03), a partir das 12h. Com isso, até a referida data, os valores provenientes dos seguintes pagamentos não estarão disponíveis:

Benefícios concedidos pelo INSS;

Saque-aniversário do FGTS ;

; Seguro-desemprego.

Pagamentos do INSS

Devido ao feriado, o INSS retornará com os pagamentos de seus benefícios no dia 3 de março (quinta-feira). Confira o calendário de repasses a seguir:

Benefício equivalente ao salário mínimo

FINAL FEV 1 21/fev 2 22/fev 3 23/fev 4 24/fev 5 25/fev 6 03/mar 7 04/mar 8 07/mar 9 08/mar 0 09/mar

Benefício superior ao salário mínimo

FINAL FEV 1 e 6 03/mar 2 e 7 04/mar 3 e 8 07/mar 4 e 9 08/mar 5 e 0 09/mar

Saque-aniversário do FGTS e seguro-desemprego

Os resgates do saque-aniversário do FGTS e do seguro-desemprego voltam a ser liberados nesta quarta-feira, dia 2 de março. Assim, os adeptos a modalidade nascidos em março e os trabalhadores com parcelas de seguro-desemprego com validade inicial em 1º de março poderão retirar os benefícios.

Confira o calendário a seguir:

Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023

Como aderir?

A adesão ao saque-aniversário pode ser feita por meio dos seguintes canais:

Pelo aplicativo FGTS , disponível para Android e iOS;

, disponível para Android e iOS; Pelo site do FGTS;

Pelo site da Caixa.

Caso o trabalhador se arrependa de ter aderido à modalidade, deverá aguarda cerca de 25 meses para retornar ao saque-rescisão, modalidade tradicional do FGTS.

Qual o valor do saque-aniversário do FGTS?

O valor liberado pela modalidade depende do saldo que o trabalhador possui em suas contas no FGTS. Além disso, é possível receber uma parcela adicional conforme a faixa de saldo. Confira na tabela a seguir:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900