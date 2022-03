Novas famílias podem ser incluídas em março no Auxílio Brasil, diante disso muitas tem se perguntado se haverá pagamentos retroativos dos valores. Veja abaixo uma série de perguntas e respostas do que se sabe sobre isso.

O que o governo diz sobre pagamentos retroativos do Auxílio Brasil?

O Ministério da Cidadania já afirmou anteriormente que não havia programação de pagamentos de valores de retroativos. Em outras palavras, independente do mês que a família se inscreveu, ela só receberá de fato quando for incluída.

Ou seja, quem passar a receber em março, recebe apenas os valores de março, mesmo que tenha se inscrito em janeiro, por exemplo.

Como se inscrever no Auxílio Brasil?

Não há inscrição especifica para o Auxílio Brasil, para receber basta apenas ter a informação da sua família no CadÚnico.

As prefeituras devem fazer um levantamento no CadÚnico e repassar as pessoas que tem direito ao Ministério da Cidadania.

Tenho direito e ainda não recebi? Porque?

Acontece que o Auxílio Brasil tem fila de espera. Mesmo as pessoas que tem direito precisam aguardar que o Ministério da Cidadania libera a entrada no programa e inclua as novas famílias na folha de pagamento.

Qual o valor do Auxílio Brasil?

Nenhuma família receberá menos de R$ 400, graças ao estabelecimento do benefício extraordinário. Os valores podem ser maiores, mas isso depende da composição de cada família.

Quem tem direito?

Para receber o Auxílio Brasil é preciso atender uma série de requisitos, entre eles:

A família ter renda mensal per capita de até R$ 100,00 (extrema pobreza);

A família ter renda entre R$ 100,01 e R$ 200,00, desde que tenham gestantes na composição ou filhos com até até 21 anos incompletos;

Famílias em regra de emancipação.

Não há como se inscrever diretamente no programa, mas, sim, por meio do CadÚnico.

Calendário Auxílio Brasil de março de 2022

Confira o calendário completo do Auxílio Brasil, pagamentos começam no dia 18 e terminam no último dia do mês.

NIS com final 1 – dia 18 de março (sexta-feira)

NIS com final 2 – dia 21 de março (segunda-feira)

NIS com final 3 – dia 22 de março (terça-feira)

NIS com final 4 – dia 23 de março (quarta-feira)

NIS com final 5 – dia 24 de março (quinta-feira)

NIS com final 6 – dia 25 de março (sexta-feira)

NIS com final 7 – dia 28 de março (segunda-feira)

NIS com final 8 – dia 29 de março (terça-feira)

NIS com final 9 – dia 30 de março (quarta-feira)

NIS com final 0 – dia 31 de março (quinta-feira