Pai de Ana Clara fala sobre romance da filha com Rodrigo Mussi: ‘Netos vão ser lindos’

Ana Clara e Rodrigo Mussi vivem romance, de acordo com informações de Leo Dias, do Metrópoles. Os dois chegaram a curtir o último final de semana juntos em uma festa na casa de Bruno de Luca, no Rio de Janeiro.

O pai da ex-BBB, Ayrton Lima, conversou com o jornalista sobre a nova fase da filha, confirmou o romance e disse torcer para dar certo. “Ele é bonito pra caramba, meus netos vão ser lindos”, contou.

“Eu nunca cobrei nada da Ana Clara neste quesito [saber com quem ela namora]. Nem mesmo quando a Ana era menor de idade, sabe? Até então eu não sabia de nada. Mas, se for real, ela vai me ligar e falar logo mais. E olha, aqui entre nós, esse Rodrigo é bonito pra caramba e a minha filha também, né?”, contou o também ex-BBB.

Ayrton também revelou não se meter na vida pessoal da filha. “Ana Clara é um mulherão e se isso [o affair] der certo, os meus netos vão ser lindos. Mas, veja, conhecer melhor alguém não é namorar. Pode durar muito ou acabar amanhã, né? Mas eu torço pela minha filha. Ela é jovem, talentosa e muito determinada. Creio que ela tem de aproveitar a vida mesmo e o dobro ou o triplo do que eu e a mãe dela aproveitamos. É como o Pedro Scooby diz: ‘a vida é irada, irmão’”, finalizou.

