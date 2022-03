Pai e filho são assassinados a tiros dentro de casa em Camaçari

Foto: Divulgação/SSPBA



Dois homens foram assassinados a tiros, na madrugada desta terça-feira (29), dentro de um imóvel localizado na rua da Lavra, em Monte Gordo – Camaçari. De acordo com informações da Polícia Civil e da Central de Polícia, as vítimas foram identificadas como Davi Gualdaberto dos Santos, de 40 anos; e David Junior Tavares dos Santos, de 20 anos. Eles eram pai e filho.

Ainda segundo a polícia, a autoria e a motivação do crime, que aconteceu às 01h35, são desconhecidas. A 33ª Delegacia de Polícia foi acionada e já iniciou as investigações do duplo homicídio. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para serem periciados.