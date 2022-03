Palácio dos Esportes, inaugurado em 1935, é arrematado por R$ 9 milhões em leilão

Foto: Mateus Pereira / GOVBA O Edifício do Palácio dos Esportes, localizado na Praça Castro Alves, em Salvador, foi arrematado por R$ 9,01 milhões. O leilão do imóvel inaugurado em 1935 aconteceu na manhã desta terça-feira (8).

Segundo o governo da Bahia, o vencedor do leilão foi a empresa do Castelo Empreendimentos Turísticos Ltda, ligada ao Grupo Hiper Ideal.

Ainda segundo o governo, a empresa vai instalar no imóvel um empreendimento turístico. O projeto deve ser instalado no prazo de 90 dias, como determina o edital.

O Leilão foi realizado no auditório do Espaço Crescer, no edifício da Secretaria da Administração (Saeb), Centro Administrativo da Bahia (CAB).Dois licitantes participaram da disputa.

A alienação do Palácio do Esportes foi autorizada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A aprovação foi feita a partir de uma lei que permitiu a venda do imóvel exclusivamente para implantação de empreendimentos turísticos.

Também foi informado que o imóvel poderá abrigar projetos de hotelaria, restaurantes, centro de convenções, espaços para atividades artísticas e culturais.

O governo acredita que a localização do prédio favorece o uso turístico, principalmente por estar situado no Centro Histórico da capital baiana, que é cercado por sítios históricos com vista para a Baía de Todos os Santos.

O imóvel foi arrematado pelo valor de avaliação. O licitante vencedor optou pelo pagamento parcelado, dividido em quatro parcelas anuais, conforme permitiam as regras.

Foi informado que a primeira parcela já foi paga ainda nesta terça-feira, e as demais serão efetuadas no intervalo de 12 meses, corrigidas pelo índice TR-poupança.