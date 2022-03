‘Palavras desrespeitosas e ofensivas’, diz personal após entrevista de sem-teto

Relembre o caso Um personal trainer de 31 anos é investigado por espancar um sem-teto em Platina, no Distrito Federal. O caso aconteceu na última quarta-feira (9), após o homem flagrar a esposa fazendo sexo dentro de um carro com a vítima.

“Testificamos que a Sandra Mara Fernandes se mantém internada em estabelecimento hospitalar psiquiátrico da rede pública de saúde, no qual é mantido tratamento médico intenso com objetivo de restabelecimento da sua saúde física e mental”, conclui a nota.

“Em resposta ao clamor midiático dado às palavras desrespeitosas e ofensivas do Sr. Givaldo Alves de Souza, em entrevistas concedidas a canais de TV aberta e jornais de grande circulação nos meios impressos e online, a família e as advogadas de Sandra Mara Fernandes expressam total repúdio a todas essas manifestações que vilipendiam a reputação e honra dessa vítima frente à sociedade”, inicia o documento.

Em nota, Eduardo criticou a reprodução das entrevistas do sem-teto. Nas declarações, Givaldo dá detalhes íntimos do momento em que se relacionou com a mulher.

No documento ainda consta que a esposa saiu com a sogra para tentar ajudar o sem-teto. No entanto, as duas se separaram durante o percurso. Ao perceber que a esposa não havia voltado, o marido saiu para procurá-la.

O personal avistou o carro da esposa e, quando se aproximou, viu que a companheira fazia sexo com o sem-teto. O suspeito então começa a agredir o homem, já fora do veículo. Ele derruba o sem-teto no chão e dá socos e chutes. Durante as agressões, a mulher se deitou no chão e se ajoelhou.