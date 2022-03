Pantanal: filho de Almir Sater fará papel que pertenceu ao pai em novela original

Já dizia a expressão “filho de peixe, peixinho é”, e a prova viva disso é Gabriel Sater, filho de Almir Sater. Além de seguir os passos do pai na atuação, o ator viverá o papel no remake de “Pantanal” que pertenceu a Almir na trama original.

Com estreia cravada para 28 de março, a novela terá Almir vivendo na pele de Eugênio e Gabriel será o violeiro Trindade. Vale lembrar que o papel na novela dos anos 90 foi criado especialmente para seu pai que estreava na atuação.

Além de fazer sucesso como ator no papel do peão misterioso, Almir Sater ainda engatou um hit na trilha sonora da novela com a faixa “Um Violeiro Toca”. Gabriel também irá unir atuação com a música na nova trama das 21h.

