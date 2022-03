Pão e macarrão começam a ficar mais caros nas próximas semanas

A alta do preço de produtos como pão e macarrão é decorrente da guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso porque os dois países respondem por 30% das exportações mundiais de trigo e os embarques do ingrediente estão suspensos.

“A disparada da cotação do trigo começa a ser sentida pelos fabricantes nas negociações com os fornecedores, porém existe a entrega de farinha compromissadas em contratos antigos. O que se pode afirmar é que haverá reajustes de preços nas próximas semanas, mas, com o horizonte indefinido, já que a cada notícia da guerra, o preço do trigo no mercado internacional oscila para cima ou para baixo com valores expressivos”, informa a entidade em nota.