Para cervejeiros: 3ª edição do Pilsner Fest acontece no dia 2 de abril em Piatã

A terceira edição do Pilsner Fest, festival de cervejas artesanais acontece no próximo dia 02 de abril, a partir das 17h, na área verde da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Piatã.

A organização promete um evento animado por rock and roll e boa gastronomia. O festival terá um espaço com palco principal, área de alimentação, estacionamento, tonéis e área para descanso, além da participação de cinco cervejarias artesanais baianas.

As tendas terão atendimentos com os mestres cervejeiros da 2 de Julho, Proa, Híbrida, MinduBier e a Cervejaria Rodada. Além do cargo chefe, as cervejas, a Pilsner Fest terá atrativos gastronômicos como burguers gourmet e comidas de buteco.

Vale lembrar que todos as medidas determinadas pelo Governo do Estado estão sendo seguidas. Então segue obrigatório a apresentação do cartão de vacinação, na entrada do evento.

Pilsner Fest Salvador

Quando? 02 de Abril a partir das 17h

Onde? AABB – Rua Dep. Paulo Jackson, 869 – Piatã

Vendas: Sympla, Ticket Maker e fisicamente nas lojas Chop Shop, Cerveja Salvador, Bahia Malte e Vitrine da Cerveja

