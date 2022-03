Para escapar de atropelamento, jovem escala balcão com celular e milk-shake nas mãos

Foto: Reprodução/EPTV



A estudante Débora Rezende viu a morte passar ao lado enquanto ia para a faculdade em Três Pontas (MG). É que a jovem de 19 anos conseguiu evitar o próprio atropelamento após praticar uma “manobra” para lá de inusitada. Com o celular e um milk-shake nas mãos, ela “escalou” um balcão e escapou de um acidente que envolveu um ônibus e cerca de cinco carros. As informações são do G1.

As imagens foram capturadas por uma câmera de segurança e viralizaram nas redes sociais. “Agora eu só tenho seis vidas, eu tinha sete”, brincou Débora.

Ao chegar na faculdade, ela descobriu que estava “famosa”. “Cheguei à faculdade e todo mundo me ligando falando que tinha um vídeo meu. Quando eu vi o vídeo, nem eu acreditava que eu tinha feito aquilo. Eu nem pensei, só pulei. Depois que eu pulei, peguei minha coisas e subi [fui embora] como se nada tivesse acontecido”, contou.

O motorista do ônibus perdeu o controle da direção após enfrentar problemas no freio. Ele bateu em cinco carros e a jovem escapou por pouco.

“A jovem conseguiu desviar, até pela esperteza que ela teve no momento. Graças a Deus não houve nenhum ferido”, contou o tenente da Polícia Militar, João Monteiro.

Assista abaixo:



