Para não passar aperto: saiba como ampliar o espaço de sua sala usando a decoração

Casas pequenas caíram no gosto popular pela praticidade ao organizar e limpar, mas para manter um ambiente pequeno, é necessário ter criatividade, caso contrário pode enjoar do espaço, justamente por ver a mesma coisa o tempo inteiro, principalmente em espaços de lazer, como a sala.

Cor da parede: opte por uma paleta de cores mais claras. De acordo com a arquiteta Monike Lafuente, elas acabam dando a impressão de que o local é maior, enquanto cores mais escuras dão a sensação de aperto.

Escolha dos móveis: caso esteja começando a decoração do zero, monte o layout antes de garantir as peças na loja. É necessário visualizar em que lugar ficará posicionado cada item, para que não haja aperto na hora de colocar os móveis dentro da sala.