Para os chocólatras de dieta: aprenda a fazer um rocambole de chocolate light

Rocambole Light

Ingredientes:



Massa:

6 ovos (300g)

6 colheres (sopa) de farinha de trigo (60g)

2 colheres (sopa) de Açúcar Magro Fit (24g)

1 colher (chá) de fermento químico em pó (4g)

Leite Condensado:

1½ xícaras (chá) de leite em pó (150g)

4 colheres (sopa) de Açúcar Magro Fit (48g)

1 xícara (chá) de água (200ml)

Recheio e cobertura:

4 colheres (sopa) de Achocolatado Magro (40g)

2 embalagens de creme de leite light (400g)

1 colher (sopa) de farinha (10g)



Modo de Preparo:

Massa: Coloque todos os ingredientes na batedeira e bata por aproximadamente 8 minutos ou até obter uma mistura fofa. Despeje em uma forma retangular grande (31cmx44cm), forrada com papel manteiga e leve ao forno preaquecido à 180ºC por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme.

Leite condensado: Coloque todos os ingredientes em um liquidificador, bata por 2 minutos e reserve.

Recheio e cobertura: Coloque em uma panela o leite condensado, o creme de leite, a farinha e o achocolatado, misture. Leve ao fogo e cozinhe até que fique um creme homogêneo ou em ponto de brigadeiro mole. Leve para gelar.

Montagem: Forre a mesa com um papel manteiga, vire a forma, retire o papel da massa e vire a massa novamente com cuidado. Espalhe uma quantidade maior do recheio e deixe uma quantidade menor para cobertura. Enrole com auxílio do papel manteiga. Em seguida coloque a cobertura e corte as laterais do rocambole. Sirva.

