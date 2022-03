Para todas as horas: aprenda a fazer receita original empanadas de carne

Foto: Reprodução/Panelinha Originalmente da Argentina, as empanadas de carne é opção para qualquer hora, seja no happy hour, no jogo de futebol, no lanche da tarde e até no jantar.

A receita do site Panelinha tem duas etapas de preparo, massa e recheio e pode ficar pronta em até 2h. Servindo seis porções, o prato pode ser opção também nos dias de visita em casa ou encontro com amigos do trabalho.

50 g de manteiga

250 g de farinha de trigo

de 5 a 8 colheres (sopa) de água morna

1 pitada de sal

manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar

1. Deixe a manteiga em temperatura ambiente. Num recipiente, coloque a farinha, o sal e a manteiga e misture, com a ponta dos dedos, até obter uma farofa.

2. Acrescente a água morna, aos poucos no recipiente, e trabalhe a massa até que fique lisa e uniforme. Embrulhe a massa em filme plástico e deixe descansar por no mínimo 4 horas.

3. Enquanto a massa descansa, comece a preparar o recheio.

4. Retire o plástico da massa e abra-a, com a ajuda de um rolo, sobre uma superfície enfarinhada. Deixe a massa com uma espessura de 2 mm.

5. Corte discos de 10 cm de diâmetro, se quiser, utilize a tampa de uma panela pequena como cortador.

6. Coloque cerca de 2 colheres (sopa) de recheio na parte inferior do disco. Deixe uma pequena margem de massa para fechar a empanada.

7. Umedeça a borda da massa com água e feche-a formando uma meia-lua. Vire a borda da massa como se estivesse fazendo uma bainha.

8. Repita a operação com todos os discos. Ligue o forno em temperatura média (180 graus).

9. Unte uma assadeira grande com manteiga e farinha. Distribua as empanadas, uma ao lado da outra.

10. Leve a assadeira ao forno pré-aquecido até que a massa fique dourada.

11. Retire do forno e sirva a seguir.

250 g de contrafilé limpo

250 g de cebola picada

1 colher (sopa) de azeite

4 colheres (sopa) de água

2 colheres (sopa) de salsinha picada

2 ovos cozidos

cominho a gosto

páprica doce a gosto

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1. Numa panela, coloque os ovos e cubra-os com água. Leve a panela ao fogo alto e quando começar a ferver, abaixe o fogo ao máximo. Deixe os ovos cozinharem por cerca de 15 minutos.

2. Retire os ovos da água e espere esfriar.

3. Corte o contra-filé em cubinhos pequenos. Pique a cebola e a salsinha. Retire o caroço das azeitonas e corte-as em rodelas.

4. Leve uma frigideira ao fogo alto para esquentar. Acrescente o azeite, a cebola e refogue por 2 minutos. Coloque a carne e deixe fritar bem.

5. Acrescente a água, o cominho, a páprica, as pimentas, a salsinha e o sal. Mexa bem, diminua o fogo e cozinhe, com a panela tampada, por cerca de 40 minutos ou até que a água tenha evaporado e a carne esteja macia.

6. Retire a carne do fogo e coloque num prato. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira para esfriar.