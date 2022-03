Paralisação de auditores-fiscais suspende entrada de mercadoria importada em Salvador

Com exceção de produtos perecíveis, medicamentos, vacinas e carga viva, todo tipo de carga importada será inspecionada para trâmites de liberação ou tributação. A liberação só será feita com o reestabelecimento das atividades.

A categoria reivindica o corte de 51,4% do orçamento da Receita Federal para 2022, que põe em risco o funcionamento do órgão a partir do 2º semestre, e a regulamentação do programa de produtividade da Receita Federal do Brasil, aguardada desde a edição da Lei 13.464, de 10 de julho de 2017.