Paralisação de rodoviários: Semob anuncia esquema especial de ônibus

Foto: Rildo Araújo / TV Bahia



Um esquema especial foi preparado pela Secretaria de Mobilidade (Semob) após o anúncio da possibilidade de uma paralisação dos rodoviários programada para a manhã desta terça-feira (29). Por causa da mobilização, a saída dos ônibus pode sofrer atrasos.

Veículos do Sistema Complementar (STEC) serão remanejados para atender os usuários de linhas regulares de maior carregamento, priorizando o atendimento às estações de transbordo, permitindo, desta forma, que os usuários se desloquem através do metrô. Além disso, à medida que os veículos sejam liberados, serão remanejados para linhas de maior carregamento, atendendo principalmente as estações de transbordo.

A previsão é que as garagens sejam liberadas a partir das 8h, após as assembleia dos rodoviários.

