Paralisação dos rodoviários: assembleia atrasa saída dos coletivos nesta terça (29)

Uma assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários, na manhã desta terça-feira (29), atrasou a saída dos coletivos das garagens em Salvador. De acordo com informações de Daniel Mota, diretor de comunicação do sindicato, os primeiros ônibus saíram das garagens às 06h30, mesmo com a previsão anterior de saída às 08h.

As 9 garagens do sistema de transporte da capital baiana aderiram ao movimento. Por conta disso, os pontos de ônibus ficaram lotados. Na noite de segunda (28), um esquema especial chegou a ser montado pela Secretaria de Mobilidade (Semob). Os veículos do Sistema Complementar (STEC) foram remanejados para atender os usuários de linhas regulares de maior carregamento, mas isso não impediu os transtornos para os usuários. A ideia inicial era priorizar o atendimento às estações de transbordo, para que os passageiros pudessem se deslocar de metrô.

Reivindicações

Os rodoviários do sistema se reunirão em assembleia nas portas das garagens. A atividade está sendo realizada por conta da campanha salarial da categoria, que buscam:

Reajuste salarial de 15%

Reajuste de 20% no Ticket de Alimentação

Pagamento do banco de horas dos trabalhadores

Fim do desconto do Ticket Refeição em caso de atestado médico

Resolução das demandas dos trabalhadores da extinta CSN que trabalharam no REDA e também a venda dos terrenos para a quitação das suas verbas indenizatórias

Financiamento do campeonato dos rodoviários pelas empresas

