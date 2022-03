Paraná propõe novo auxílio de R$ 600. Veja quem poderá receber

Servidores públicos do estado do Paraná poderão ter um auxílio-alimentação de R$ 600. De acordo com o Governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o objetivo é fazer os pagamentos para alguns trabalhadores da rede estadual. Na oportunidade, Ratinho afirmou que enviará o projeto para que a Assembleia Legislativa analise a proposta.

O auxílio-alimentação no valor de R$ 600 poderia atender as pessoas que fazem parte do chamado Quadro Próprio da Secretaria de Estado da Saúde e do Quadro Próprio do Poder Executivo. Os dois grupos poderão se juntar aos profissionais de segurança pública, que recebem o benefício desde o ano passado.

Ainda de acordo com o Governo do estado do Paraná, pouco mais de 10 mil servidores deverão ser beneficiados pelo projeto em questão em 2022. No entanto, para que o dinheiro chegue no bolso dos trabalhadores, será preciso esperar até que a Assembleia Legislativa do estado aprove a proposta.

Aposentados e pensionistas do estado do Paraná não poderão pegar o projeto nem em caso de aprovação na Assembleia. O Governo local afirmou que apenas os servidores ativos terão esta possibilidade. Em números totais, o cálculo prevê um gasto de pouco mais de R$ 78 milhões por ano com os pagamentos deste benefício.

“Desde o começo do ano estamos implementando reformas na administração estadual, com enxugamento e modernização da máquina, um dos pilares é a valorização profissional. O pacote auxilia o servidor da ativa com o dia a dia da rotina. É um benefício que se estende aos profissionais da saúde, como reconhecimento por todo esforço na pandemia, e todos que são ligados à estrutura do Poder Executivo”, afirmou o governador.

Não moro no Paraná

O projeto que foi anunciado pelo Governo do estado do Paraná serve apenas para os servidores do próprio estado. Mas o cidadão que não mora nesta unidade da federação, pode procurar outras informações sobre a situação.

Hoje, alguns estados oferecem alguns benefícios não apenas para o auxílio-alimentação, mas também para outros projetos sociais. O cidadão pode entrar em contato com o governo local através dos canais oficiais para saber se é possível se encaixar em algum deles.

Do ponto de vista do Governo Federal, o Ministério da Cidadania segue com a execução dos pagamentos do Auxílio Brasil e do vale-gás nacional. Além disso, eles também distribuem descontos através da Tarifa Social de Energia Elétrica.

Auxílio-alimentação

No final da última semana, o Governo Federal anunciou uma série de mudanças no auxílio-alimentação. As regras não possuem qualquer relação com esse projeto que está em análise no estado do Paraná.

A Medida Provisória (MP) do Governo Federal já foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desde a última segunda-feira (28). Algumas regras como a obrigatoriedade do uso do dinheiro apenas para a compra de comida estão dispostas no documento.

Entre outros pontos, o Governo Federal decidiu que pode cobrar uma multa dos empregadores que permitirem que os seus empregados usem a quantia para outros fins que não seja o da alimentação.