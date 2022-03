Parangolé canta sucessos e faz versão de ‘Malvadão’; assista ao Estúdio iBahia de Verão

Foto: Allana Gama / iBahia Para fechar o Estúdio iBahia de Verão com chave de ouro, o projeto recebeu pela primeira vez a banda Parangolé, que topou o Desafio iBahia e cantou a música “Malvadão” do rapper Xamã, sucesso que viralizou na plataforma do TikTok. Ao refletir sobre as atualizações que a plataforma vem provocando na música e na dança Tony Salles rememora que: “Eu sou da época da Troupe Dance do Axé Moi, era uma coisa mais rústica, danças mais urbanas. Hoje eu vejo as dancinhas da internet e eu acho massa. Acho que a gente precisa se adaptar ao novo. (…) A mudança tá aí pra tudo, inclusive pra dança!” afirmou o cantor.

Em entrevista ao iBahia, o vocalista falou sobre a nova geração do pagode e sobre a renovação que a indústria musical vem vivendo com as coreografias do TikTok: “A gente precisa ter a mente muito aberta para o novo. Se você não abrir a mente, você fica só preso no passado.” disse ele. Foto: Divulgação

Ao refletir sobre a nova geração do pagode, Tony reforça: “Eu acho que o pagode está tomando um novo rumo, e é isso. A música precisa se renovar, se repaginar. Atualmente eu vejo muita gente nova aparecendo, e eu acredito que o pagode é isso aí, precisa se reinventar cada vez mais.” afirma.

Apesar de escutar mais os clássicos do pagode, Tony afirma que busca apoiar os novos artistas da geração: “Acredito que essa galera merece espaço. E a gente que já tem mais tempo e já tem espaço garantido, é quem mais pode dar visibilidade e espaço para essa galera.” conta o artista.

Em mais um ano de carnaval atípico,o cantor comparou o deste ano com o de 2021: “Eu falo muito com a minha banda o seguinte: ‘Vamos agradecer a Deus porque pelo menos a gente pôde fazer alguma coisa’. O carnaval do ano passado pra gente foi muito mais dolorido. Esse ano pelo menos a gente pôde estar trabalhando, vendo o público, podendo cantar para eles, podendo mostrar nossos projetos novos para eles de alguma forma.” reflete.

Apesar das dificuldades, o cantor reforça também a necessidade dos cuidados com a pandemia e o comprometimento com a vacinação: “A gente fica na esperança de que essa pandemia acabe logo, para que ano que vem a gente tenha um carnaval de verdade. Aproveito já para pedir aqui a todos que se vacinem, se ainda não tomou a terceira dose ainda, tome. Essa conscientização agora é o mais importante para que a gente saia o mais rápido possível disso”, destaca Tony. Tony reforça o apelo e pensa no São João: “Não é uma época minha, mas eu defendo aqui quem faz música no São João, porque precisam, é o momento que mais se arrecada. Principalmente agora, eles vem de um momento de muita perda, o São João vai ser um momento que eles vão se equilibrar. Então que Deus ajude que a gente tenha um São João e o Carnaval 2023”.

Em seu repertório, o Parango tocou clássicos da banda como: “Mamoeiro”, “Negro lindo”, “Ai delícia”, “Cabelo Voa” e “Só as cabeças”. Além destes sucessos, a banda aproveitou para cantar os lançamentos do verão 2022: “Não que eu vá” feat com os Barões da Pisadinha e

“Senta em mim e vai embora”.