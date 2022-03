Foto: Divulgação

A banda Parangolé, comandada por Tony Salles, lança a música “Aquele Amor Gostoso” nas rádios. A canção, composta por U Groove e Franco, traz o amor como tema central, sem deixar o ritmo dançante de lado.

O single faz parte do CD promocional “Revoada do Pai”, que já conta com mais de 2.5 milhões de plays na plataforma CONFIRA.

