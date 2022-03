Parceria beneficia população de Penedo com consulta e óculos gratuitos

Decom PMP

O idoso aposentado Jurandir Vítor da Silva recebeu nesta quarta-feira, 16, os óculos que precisa para enxergar melhor de perto e de longe, como disse durante a entrega gratuita do benefício viabilizado pela Prefeitura de Penedo e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS).

O aposentado que recebe um salário mínimo fez sua última consulta com oftalmologista há 9 anos e conseguiu um novo exame para atualizar as lentes do óculos graças ao trabalho coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) .

Jurandir Vítor é uma das 100 primeiras pessoas atendidas em Penedo pela iniciativa que será estendida para outras localidades do município, trabalho iniciado no bairro Santo Antônio (Barro Vermelho), onde o Secretário de Saúde Guilherme Lopes iniciou e concluiu o projeto inédito.

O primeiro passo foi reunir os agentes comunitários de saúde que atuam no Barro Vermelho, sete ao todo. Cada um ficou responsável por identificar crianças, adolescentes e adultos com necessidade de consulta oftalmológica.

Com o levantamento concluído, 100 moradores do bairro ribeirinho foram examinados e escolheram a respectiva armação na sede da Colônia de Pescadores.

O atendimento médico e a confecção dos óculos são a parte do IGPS na parceria concluída hoje, para os primeiros 100 beneficiados, no mesmo local onde ocorreu a entrega dos óculos, mais uma ação de amplo alcance social da gestão Crescendo Com Seu Povo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Felipe Cavalcante