Paredão falso? Visita inesperada surpreende brothers e sisters nesta quinta

Não, não é exatamente um paredão falso. Mas já que tem brother achando que a eliminação de Jade Picon do ‘BBB 22’ foi falsa e que, na quinta-feira, a participante retornará à casa mais vigiada do Brasil, o BBB vai entrar na brincadeira.

Mas, com um envelope em mãos, o dummy vai mesmo apenas fazer um anúncio de rotina aos brothers. Para quem ficou curioso sobre o conteúdo, anota aí: às 13h desta quinta, dia 10, o momento será transmitido ao vivo em um plantão exclusivo na TV Globo, além de ser exibido no Globoplay, para assinantes, e no pay-per-view. Alguém imagina quais serão as reações dos participantes à trollagem?