Paredão judicial: Maíra Cardi é processada por dívida de R$ 200 mil com locadora

Foto: Reprodução / Instagram Em meio as polêmicas do Big Brother Brasil, Maíra Cardi tem um outro grande problema para resolver na Justiça.

A influenciadora digital e life coach, que vem defendendo com unhas e dentes a permanência do companheiro, Arthur Aguiar, na 22ª edição do BBB, precisa se defender de um processo movido contra ela na 37ª Vara Cível do Rio de Janeiro, no valor de R$ 198.515,02.

A empresa Araguaia Empreendimentos entrou com uma ação contra a ex-BBB, alegando que Maíra abandonou o apartamento alugado por ela, deixando as chaves na portaria do condomínio sem qualquer tipo de aviso sobre a situação.

De acordo com informações da coluna de Ancelmo Gois, do jornal ‘O Globo’, a locadora alega que só soube da saída de Maíra do imóvel após receber uma reclamação do síndico do condomínio de uma infiltração no apartamento.

O imóvel foi alugado pela Cardi Produções, Entretenimentos e Treinamentos, empresa da influenciadora.

Além da situação com a infiltração, a locadora pede na Justiça o pagamento dos alugueis e os encargos vencidos de junho, julho, agosto, setembro e proporcional ao mês de outubro de 2020; valores dos reparos feitos imóvel após a saída de Cardi; condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

A defesa da influenciadora afirma que chegou a fazer uma reforma de mais de um milhão no local na época em que estava nele, alega que os fatos relatados pela empresa na ação são inverídicos e pede a quitação dos alugueis, assim como a extinção do contrato e dos demais encargos cobrados pela Araguaia.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias