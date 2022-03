Parede de quadros no apartamento de Paco é a estrela da decoração em ‘Um Lugar Ao Sol’

Em “Um lugar ao sol”, na casa de Paco, personagem de Otávio Müller, a galeria de quadros é um verdadeiro mix de imagens com diferentes molduras e figuras. Hoje, aqui na nossa coluna, vamos falar sobre essas composições que não só embelezam as paredes, mas dizem muito sobre quem ali mora.

“Pensada para a sala de um apartamento no Humaitá, esta composição de quadros (acima) reflete a vibe do casal de clientes na faixa dos 35 anos, que adora praia. Ele, engenheiro de computação, costuma, inclusive, pegar onda nas horas vagas. Partindo desse exemplo, nossa primeira dica ao montar uma “gallery wall” em casa seria expressar, através dos quadros, a personalidade de cada morador ou até mesmo o hobby de cada um. A segunda dica diz respeito às cores. Em um ambiente monocromático, como no caso desta sala, inserir um ou mais pontos de cor através dos quadros ajuda a alegrar o ambiente, sem pesar visualmente no espaço. Tudo vai depender do número de quadros coloridos usados na composição. Por fim, vale pensar também na dimensão deles. Aqui, usamos três diferentes formatos para deixar o visual mais dinâmico e jovial”, ensina a arquiteta Nath Ornellas, sócia de André Valente no escritório Páprica Arquitetura.