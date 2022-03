Parque Shopping Bahia apresenta novo gerente de marketing na Rede Bahia

Da esquerda para direita: Juliana Jozzolino, diretora comercial; Thiago Cunha, superintendente do Parque Shopping Bahia; Renata Magalhães, acionista do jornal Correio; Rogério Bruxellas, diretor executivo de negócios da Rede Bahia; Luciana Gomes, gerente comercial do jornal Correio; Paulo Magalhães; gerente de marketing do Parque Shopping Bahia e Priscilla Pinho, coordenadora comercial da Rede Bahia. (Foto: Mayra Lopes)

A Rede Bahia recebeu, na manhã desta terça-feira (29), o superintendente do Parque Shopping Bahia, Thiago Cunha; e o novo gerente de marketing, Paulo Magalhães. Ambos trouxeram novidades do empreendimento, que já devem estar disponíveis para os baianos no próximo semestre.

A cerimônia de apresentação do novo gerente contou com a participação de toda a equipe comercial da Rede Bahia. Estavam presentes Juliana Jozzolino, diretora comercial; Renata Magalhães, acionista do jornal Correio; Rogério Bruxellas, diretor executivo de negócios da Rede Bahia; Luciana Gomes, gerente comercial do jornal Correio; e Priscilla Pinho, coordenadora comercial da Rede Bahia.

Em entrevista ao iBahia, a equipe do centro de compras anunciou dois lançamentos: inauguração do cinema e também do novo Armazém Convention, um centro de convenções, shows e eventos que será inaugurado ainda 2022.

Sobre o shopping



Inaugurado há menos de 2 anos, o empreendimento localizado em Lauro de Freitas reúne lojas, gastronomia e muita diversão para toda família. No momento, o Parque Shopping conta com mais de 190 operações, dentre elas 9 lojas âncoras, 11 megalojas, 28 operações na Praça de Alimentação, além de uma Alameda Gourmet com 5 restaurantes renomados, como o Outback Steakhouse, Five Sport Bar e a Torre de Pizza.

Além disso, as crianças possuem inúmeras opções de lazer e entretenimento, a exemplo do Magic Games Park, um mega parque de diversões com 7,5 mil metros quadrados de puro entretenimento para criançada.

Para as crianças maiores, a diversão fica por conta das Arenas Evo, o maior complexo esportivo do Brasil. A área de serviços também é bem completa. A Petz, a clínica ClivaleMais, o laboratório Linus Pauling, o supermercado Hiperideal e, mais recentemente, a nova unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Lauro de Freitas, completam a grade de oportunidades.

Leia mais sobre Bahia no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias