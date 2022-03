Participante do ‘De Férias com o Ex’ fala sobre ménage sem lençol: “Fizemos estrago”

Fotos: Reprodução/MTV

Lua Alcântara, participante do “De Férias com o Ex Caribe” abriu o jogo sobre o ménage com Letícia e Gabriel Sampaio no reality show. Em entrevista ao podcast “PODMIGA”, a influenciadora contou que o romance rolou sem lençol na frente das câmeras.

Durante mais um dinâmica do “tablet do terror”, Gabriel ganhou a oportunidade de levar duas pessoas para a suíte máster do programa. O bonitão escolheu Letícia e Lua Alcântara, formando uma espécie de trisal.

Lua definiu o ménage como um “estrago”. “Foi maravilhoso. Eu não lembro de ter lençol em momento nenhum. Sinceramente, acho que eles pegaram o VT com a gente dormindo. Não rolou lençol, rolou de tudo. A gente fez estrago naquele quarto”, contou na entrevista.

O clima, porém, não permaneceu no romance. “Em um determinado momento a Letícia deu uma cansada. A gente não percebeu isso. Logo antes teve um momento deles dois, eu participei meio de fora. Depois, a gente troca, ela dá uma cansada, e eu e o Gabriel continuamos. Quando ela percebe e linka com o fato da gente ser ex, entendo super que mexeu. Tinha coisas pendentes entre os dois e eu preferi ficar dentro da banheira”, revelou.

Veja a entrevista completa:

