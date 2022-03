Partido de Bolsonaro aciona TSE após Pabllo Vittar levantar bandeira de Lula em show

Foto: Reprodução / Redes sociais Os advogados do PL, atual partido do presidente da república Jair Bolsonaro, acionaram o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste sábado (26) e mencionaram a realização de propaganda eleitoral irregular no Lollapalooza 2022.

Tudo aconteceu após a cantora Pabllo Vittar levantar uma bandeira com a foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua apresentação no festival. A drag queen também entoou um coro de “Fora Bolsonaro” enquanto performava no palco do evento.

Em entrevista ao jornal O Globo, a advogada Caroline Lacerda, que atua na campanha do presidente, destacou que a manifestações desse tipo são ilegais. “Nossa intenção principal com a ação é que o TSE instrua os organizadores do evento para que eles também instruam os artistas a não se anteciparem nem positivamente nem negativamente antes do período oportuno. Atitude como essa fere inúmeros dispositivos legais”.