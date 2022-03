Partido do vice-governador João Leão formaliza aliança com ACM Neto

Foto: Reprodução / Redes Sociais O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e o vice-governador da Bahia, João Leão, confirmaram a aliança da União Brasil e do PP na próxima eleição para o governo da Bahia.

Após 14 anos de aliança com o PT, que há 16 governa o estado, o PP deixou a base do governador Rui Costa na semana passada e agora formaliza aliança com o candidato oposicionista, ACM Neto.

Em um evento em um hotel de Salvador, Leão confirmou que será candidato ao senado em 2022.

“Quero passar um espanador em tudo que aconteceu no passado. Passado é passado. Agora para mim é futuro. Quero construir todos aqueles meus sonhos e concluir uma série de sonhos iniciados. Quero concluir a Fiol, a ponte, os projetos do Vale do São Francisco. Quero gerar emprego, gerar renda. Quero melhor emprego, saúde e pra isso ACM Neto você vai contar com um senador da República que tem tudo aquilo que eu lutei em toda minha vida”, disse Leão.

Neto também comemorou a aliança e afirmou que João será um “grande conselheiro”.

“Essa aliança aqui hoje não é uma força para ganhar as eleições. Mas para definir os rumos da Bahia, e a partir do próximo ano para fazer aqui na Bahia o melhor governo do Brasil. Vou precisar do conhecimento, da experiência, da vivência e posso dizer que poucas pessoas conhecem bem a Bahia como esse homem. Não será apenas um senador que estará defendendo a Bahia. Ele será um grande conselheiro e vai estar ao meu lado para a gente dar luz e concretizar projetos históricos que há anos ele vem trabalhando. Essa aliança vai ao encontro do que defendemos”, disse Neto.

