Passagem de ônibus de Salvador será reajustada nesta sexta (1º); veja novo valor

Foto: Reprodução/Redes Sociais



A passagem de ônibus em Salvador será reajustada a partir desta sexta-feira (1º). O novo valor será de R$ 4,90, mas a prefeitura vai pagar os R$50 centavos pelos meses abril e maio e a tarifa ficará R$4,40. A notícia foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, nesta quinta-feira (31), durante uma coletiva de imprensa.

O aumento acontece por conta do reajuste da categoria, do aumento dos combustíveis e do atraso na aprovação do subsídio do Governo Federal. Caso o subsídio não seja aprovado pelos próximos dois meses, a partir de junho, o passageiro pagará o valor de R$4,90.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, se fosse praticada a fórmula prevista no contrato, que considera itens como o insumo do transporte público, cujo aumento foi de mais de 100% apenas no combustível, e a inflação do período, que foi mais de 10%, a tarifa deveria ser reajustada para R$5,30.

“No entanto, nós negociamos com as empresas para que R$0,30 desse valor seja pago, abatendo da outorga do município, dez centavos a Prefeitura vai assumir por todo o ano, e R$0,50 vamos assumir pelos meses de abril e maio, aguardando a chegada do subsídio federal, que já foi aprovado pelo Senado. Se o recurso também for aprovado pela Câmara e pelo presidente e for repassado para Salvador, não terá reajuste no transporte público na cidade este ano. Se o recurso não vier, não haverá outro caminho e, a partir de 1º de junho, a tarifa será R$4,90”, explicou Bruno Reis.

Na prática, a gestão municipal assumirá R$ 73,6 milhões.

