Passarela LGBTQIA+: documentário sobre a Rua Carlos Gomes estreia nesta sexta

“Is Kiss”,”Caverna”,”Holiday” “Bar da Ray”, “Caras e Bocas”, “O Bar sem nome”, você pode não saber, mas todos esses são exemplos de bares e boates da rua Carlos Gomes, local que já foi reduto da comunidade LGBTQIA+ de Salvador nos anos 80 e 90. Há mais de 30 anos atrás, o cenário da noite na rua era muito diferente do atual.

A Carlos Gomes já foi uma grande passarela para artistas transformistas e drag queens e esse passado é o tema do Mini Doc “Rua Carlos Gomes: Apogeu e resistência da comunidade LGBTQIA +”, que estreia nesta quinta no YouTube e no Instagram.

Idealizado pelo maquiador e drag, Galdino Neto, com consultoria e pesquisa do ativista Genilson Coutinho, o projeto reúne notáveis histórias da região, com falas muito importantes de quem viveu e construiu toda essa bagagem histórica da “Avenida mas LGBT que Salvador já teve”, como afirmou Valécio Santos, que atua como a drag Valerie O’rarah. Foto: Arquivo pessoal

A obra tem o objetivo de retratar a importância deste legado histórico e evoca o saudosismo aos tempos áureos da rua que foi mais que um palco, foi também um local seguro para acolher uma comunidade que era perseguida e atacada na época, violências que infelizmente persistem até hoje.

Segundo o idealizador Dino Neto: “A vida e a magia dos anos 1980 e 1990 não voltarão, mas não podemos deixar que a nossa história seja esquecida, pois a vida cultural da população LGBTQIA + também movimentava a economia desta via.”, explica.

Entre os entrevistados para o projeto estão: André Luiz Silva (Bagageryer Spilberg), Dion Santiago, Fabiane Galvão, Sérgio Augusto Duarte Tavares (Lion Schneider), Valécio Santos (Valerie O’rarah), Antônio Fernando (Âncora do Marujo), Livia Ferreira (UNALGBT da Bahia), Antônio Jorge (Boate Is’Kiss) e Genilson Coutinho.