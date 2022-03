Confira quais são as principais informações necessárias e qual o passo a passo para declarar o Imposto de Renda.

Passo a passo para enviar a Declaração do Imposto de Renda 2022 (ano-base 2021)

Na última segunda-feira, dia 7, iniciou-se o prazo para apresentação da Declaração de Imposto de Renda 2022 ano-base 2021, a Receita Federal espera receber mais de 34 milhões de declarações neste ano. Confira abaixo o passo a passo e saiba quais são as principais informações para entregar a declaração.

Envio via aplicativo da Receita Federal e por meio do e-CAC

Uma das novidades que a Receita Federal anunciou neste ano foi a possibilidade da declaração ser enviada por meio do aplicativo “Meu Imposto de Renda” e através do e-CAC na seção Meu Imposto de Renda. Entretanto, o download do programa da Receita Federal também foi disponibilizado, desta forma, o contribuinte tem mais opções e pode escolher a que melhor se adapte à sua necessidade.

Dados cadastrais e declaração pré-preenchida

Neste ano, a Receita Federal ampliou o acesso às declarações pré-preenchidas, ou seja, será possível que os contribuintes que não possuam certificado digital, acessem a declaração pré-preenchida através do Portal Gov.br. Porém, a opção de iniciar a declaração em branco continua disponível, basta que o contribuinte opte por essa modalidade e insira manualmente seus dados cadastrais.

Rendimentos

Para inserir os rendimentos obtidos, acesse a aba de “Rendimentos” e insira todas as informações pertinentes de acordo com os informes de rendimentos recebidos de seus pagadores.

Deverão constar todas as informações, como CNPJ e razão social das fontes pagadoras. no campo de “Rendimentos isentos e não tributáveis”, deverão constar ganhos auferidos com atividades isentas do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), por exemplo, juros relativos a poupança, saque do FGTS, seguro-desemprego etc. É importante ressaltar que esses rendimentos têm sua obrigatoriedade desde que sejam iguais ou superiores a R$ 40 mil.

Bens e direitos

Nesta seção, devem ser inseridos os bens e direitos do contribuinte. Bens podem ser interpretados como imóveis e/ou veículos, por exemplo, já os direitos do contribuinte, nesta seção, podem ser as aplicações financeiras ainda não resgatadas, participação societária, etc.

Pagamentos efetuados

Em “Pagamentos Efetuados” deverão constar todos os gastos dedutíveis, ou seja, despesas que o contribuinte teve com dependentes, educação, gastos médicos, etc.

É importante estar atento aos tetos das deduções impostos pelo “leão”. Por exemplo, os optantes pelo desconto simplificado terão o limite de até R$ 16.754,34, para despesas educacionais o limite é de R$ 3.561,60 por pessoa. Uma das novidades deste ano são as deduções sem limite para gastos com saúde e testes de Covid-19, porém, os mesmos devem ser comprovados por meio de notas fiscais.

Declaração Completa ou Simplificada?

A opção entre a declaração completa ou simplificada, consiste apenas na escolha do modelo de tributação, antes de transmitir sua declaração o próprio programa da Receita Federal indica qual é mais vantajosa.

Dados bancários

Por fim, ao final do preenchimento o contribuinte deve cadastrar os dados de sua conta corrente para que a restituição seja depositada, após esse passo basta clicar no botão entregar declaração.