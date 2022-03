Passo a passo para reagendar a perícia médica pelo app do Meu INSS

Nesta semana, a greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ganhou mais adeptos. Hoje, 26 das 27 unidades da federação registram algum nível de paralisação das atividades. Por isso, alguns segurados temem que possam perder alguns atendimentos nos próximos dias.

De acordo com o INSS, as pessoas que já agendaram alguma visita às agências, podem optar agora por desistir e marcar uma outra data. Neste caso, não há necessidade de sair de casa. Segundo a autarquia, é possível realizar a atualização das datas através do app do Meu INSS ou mesmo pelo site de mesmo nome.

Como reagendar pelo Meu INSS

Acesse aplicativo ou meu.inss.gov.br Informe CPF e senha Clique em SERVIÇOS Na aba BENEFÍCIOS, clique em auxílio-doença Clique em PERÍCIA e depois marque REMARCAR PERÍCIA Informe o número de documento Reagendar atendimento

O INSS afirma ainda que as pessoas que optarem pelo adiamento, não terão nenhum tipo de prejuízo. Eles seguirão levando em consideração que a data de entrada no pedido é o da primeira solicitação do cidadão e não o dia da remarcação. De acordo com a autarquia, isso evita maiores problemas para os cidadãos neste momento.

Os indivíduos que ainda possuem dúvidas sobre o processo de remarcação da perícia médica ou mesmo de outros serviços, podem entrar em contato com a autarquia. O Serviço de atendimento segue funcionando independente do movimento grevista. O número da Central é o 135 e funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Problemas com o site

Apesar da divulgação desse serviço, o fato é que alguns usuários afirmam que ainda encontram dificuldades para acessar o site e o aplicativo do Meu INSS. Durante toda a manhã da última quarta-feira (30), o sistema saiu do ar.

De acordo com o INSS, tudo foi normalizado no início da tarde da última quarta-feira (30). No entanto, ainda de acordo com relatos, o sistema ainda funciona com algumas falhas. Advogados dizem que os problemas estão sendo registrados desde a última segunda-feira (28).

Não dá para cravar que há uma relação direta, mas foi justamente nesta data que a greve dos servidores do INSS ganhou mais adeptos. Portanto, o sistema pode ter registrado uma procura maior por parte da população.

De toda forma, o cidadão também pode optar por agendar a perícia pelo telefone 135.

Disque 135 Digite seu CPF Anote o número de protocolo Disque 0 para falar com um (a) atendente Informe para a (o) atendente que quer remarcar a perícia Anote as informações que forem passadas

Greve do INSS

É importante lembrar que a greve do INSS não está atingindo todas as agências de todas as unidades da federação do país. Dessa forma, antes de fazer a remarcação, pode ser interessante confirmar se a sua agência está realmente fechada.

Cada estado possui a sua própria lógica grevista. No Paraná, por exemplo, apenas 14 cidades entraram em greve. Na Bahia, o protesto acabou de ganhar o reforço dos médicos peritos também. Por lá, mais de 140 postos estão fechados.