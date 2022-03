Pastora diz ter avisado Paulinha Abelha sobre morte: ‘Tinha uma cova’

A pastora Renallida Carvalho fez revelações sobre um encontro que teve com Paulinha Abelha antes da internação da cantora. A vocalista do Calcinha Preta morreu no final de fevereiro após complicações renais e hepáticas.

Segundo a religiosa, Paulinha sabia que a morte estava próxima e foi atrás de ajuda após ter um sonho em que Deus lhe dizia para buscar auxílio. Em entrevista para Léo Dias, do “Metrópoles”, ela contou que, durante o encontro, diversas revelações foram feitas, inclusive sobre a saúde da cantora.

“O Senhor falava para mim: ‘toca no estômago dela’”, disse. Nesse dia, ela estava acompanhada do marido e de Daniel Diau, também do grupo de forró. “Passei para todos na minha sala que tinha uma cova diante dela (…) eu estava orando e repreendendo aquilo”, revelou.

A pastora ainda falou que, durante as orações, Deus havia alertado Paulinha para cuidar da saúde. “Deus avisou para ela na minha casa”, finalizou.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias