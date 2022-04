PAT abre vagas de emprego em Jaú – São Paulo

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jaú abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Auxiliar de Linha de Produção Auxiliar de Logística Auxiliar de Marceneiro Ajudante de Obras Armador Artesão Tecelão Auxiliar de Desenvolvimento Infantil Auxiliar de Pizzaiolo Avaliador de Imóveis Borracheiro Colador de Calçados Comprador Costurador de Calçados Costureira de Roupas Caldeireiro Carpinteiro Carpinteiro Auxiliar Cobrador Interno Encarregado de Obras Estagiário Impressor de Offset Jardineiro Lavador de Veículos Lixador de Calçados Mecânico Eletricista Montador Montador Mecânico Matrizeiro Mecânico de Automóveis Operador de Máquina Agrícola Operador de Máquina CNC Operador de Empilhadeira Operador de Injetora de Plástico Operador de Caixa Operador de Negócios Oficial de Serviços Gerais Operador de Máquina Onduladeira Pedreiro Preparador de Calçados Pintor Industrial Representante Comercial Servente de Obras Soldador Supervisor Administrativo Serralheiro Torneiro CNC Torneiro Mecânico Técnico em Segurança do Trabalho Técnico Mecânico em Ar Condicionado de Veículo Vendedor Vendedor Externo Vendedor Interno

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever baixando no seu celular os aplicativos SINE FÁCIL e CTPS Digital (disponível para Android e IOS) ou acesse o site do Trabalho.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.