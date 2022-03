PAT disponibiliza vagas de emprego em Serra Negra – São Paulo

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Serra Negra/SP disponibiliza novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

AUXILIAR DE CONFEITEIRO

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE ENGARRAFAMENTO

CAMAREIRA-PCD

CARREGADOR DE CAMINHÃO

CASEIRO/SÍTIO

COZINHEIRO

CHAPEIRO

DOMÉSTICA

ELETRICISTA (Rede)

ESTOQUISTA (Loja)

GERENTEN GERAL (Hotel)

JARDINEIRO (Roceiro/Serviços Gerais)

LABORATÓRIO (Germinação de Sementes)

MANICURE

MECÂNICO AUTOMOTIVO DÍESEL

MOTORISTA (Caminhão F 350)

MOTORISTA MOVIMENTADOR INTERNO (CNH E)

OPERADOR DE MAQUINAS

PASSADOR (Malharia)

PIZZAIOLO

RETILINISTA PARA MAQUINA STOLL/MALHARIA

SERVIÇOS GERAIS (Restaurante)

TORNEIRO MECÂNICO

VENDEDORA DE WHATSAPP

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

Os PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, dentre outros serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal e cadastra-se no cargo desejado. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

