PAT informa vagas de emprego em Bebedouro – SP

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhado (PAT) da cidade de Bebedouro, informa a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CÓDIGO CARGOS 6129510 Ajudante de Motorista 6108412 Almoxarife 6127630 Analista de Controle de Qualidade 6106235 Atendente de balcão 6129471 Atendente de Lanchonete 6095855 Auxiliar administrativo 6116083 Auxiliar administrativo 6129520 Auxiliar de açougueiro 6117039 Auxiliar de cozinha 6124349 Auxiliar de cozinha 6104956 Auxiliar de estoque 6127471 Auxiliar de Linha de Produção 6087880 Auxiliar de manutenção 6111950 Caseiro 6127845 Classificador de Grãos 6098354 Costureira em geral 6101826 Cozinheira de Restaurante 6098135 Cozinheira 6124302 Cozinheira 6066376 Cuidador de idoso 6017418 Cuidador de crianças com necessidades especiais 6087421 Eletricista 6114154 Empregada doméstica 6111959 Empregada doméstica diarista 6125337 Faxineira 6102447 Funileiro de automóveis 6046210 Gerente de loja 6097017 Instalador hidráulico 6119373 Jardineiro 6094605 Mecânico de automóveis e caminhões 6067873 Mecânico de eletricista de automotores (Caminhão) 6127744 Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral 6093477 Mecânico de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares 5964551 Mensageiro 6094413 Motorista carreteiro 6120496 Motorista de caminhão 6111867 Motorista entregador 6105037 Motorista entregador 6122164 Oficial de serviço gerais 6127839 Operador de Processo de Moagem 6086467 Operador de telemarketing 6122931 Pedreiro 6121961 Pedreiro 6127640 Porteiro 6127705 Serralheiro 6122123 Servente de pedreiro 6122925 Servente de pedreiro 6127704 Soldador 6081235 Tratorista 6122037 Tratorista 6098724 Técnico de refrigeração 6108396 Técnico em segurança do trabalho 6105243 Técnico em segurança do trabalho 5925026 Técnico mecânico em ar condicionado 6122641 Torneiro mecânico 6073774 Vendedor comércio varejista 5952700 Vendedor interno 6079067 Vendedor interno 6116203 Vendedor porta a porta 6048284 Vendedor porta a porta 6124045 Vendedor porta a porta

tabela:pci

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente na unidade PAT, situado na Avenida Hércules Pereira Hortal, nº 1.367, no Sambódromo, ao lado do Banco do Povo, e cadastra-se na função desejada. Para mais informações, telefone: (17) 3342-3422.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui