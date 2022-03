Patricia Leitte rememora rejeição após ‘BBB’: ‘Fui proibida de ir no colégio do meu filho’

Dona da maior rejeição do “BBB18”, Patricia Leitte relembrou a época em que foi eliminada do reality show. Durante uma live do portal “iG Gente”, ela ainda falou sobre a eliminação de Jade Picon na noite da última terça-feira (8).

“Isso é muito ruim porque acaba que você cria uma venda ilusória de que ‘eu posso’, ‘eu consigo’. A pessoa que fala uma frase que ‘não dá segunda chance para ninguém’ é uma pessoa que precisa evoluir muito, porque todos nós precisamos de uma segunda chance”, iniciou a ex-BBB ao falar sobre a confiança de Jade.

Foto: Reprodução/TV Globo

Sem papas na língua, Patricia ainda criticou a equipe de “adms” da influenciadora. “Se eu fosse ela entraria com uma ação contra essa esse pessoal. Não sei se ganha, mas eu entraria, porque eles contribuíram, sim, para o hate de cima dela. Eles mesmo vestiram a carapuça. Nossa, ela é cobra assim, olha píton, entendeu?”, disparou.

Sobre as lembranças que possui da época de sua eliminação, Patricia contou que foi comparada com Suzane Von Richthofen e estava proibida de ir na escola de seu filho.

“As pessoas não levam com leveza. As pessoas ameaçaram o meu filho quando eu estava lá dentro, ofereceram bala na minha cabeça, me compararam com a Suzane von Richthofen, que matou o pai e a mãe a pauladas, então assim, não existe leveza.”, contou.

“Eu fui proibida de ir no colégio do meu filho. Não podia ir, porque se eu fosse o meu filho recebia ataques. E aquilo me matava porque eu sempre fui uma mãe que criei meu filho praticamente [sozinha], era separada do pai dele, então criava sozinha e eu era muito presente”, desabafou a ex-BBB.

