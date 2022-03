Patrícia Poeta namora há 3 meses piloto e empresário adepto do ciclismo

No último fim de semana, os dois chamaram atenção dos moradores de Guapimirim, na região serrana do Rio. Tomasoni levou a namorada famosa para pedalar com um grupo de ciclistas, que costuma fazer passeios de longa distância.

No início do mês, Patricia Poeta percorreu 60km de bicileta de Pindamonhangaba, onde estava na casa de amigos, até a Basílica de Aparecida, em Aparecida do Norte, ambas no interior de São Paulo, para pagar uma promessa feita em setembro do ano passado, quando precisou fazer uma cirurgia.