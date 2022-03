Paulinha Abelha: missa de 7º dia será realizada na quarta-feira de cinzas

A missa de 7º dia da cantora Paulinha Abelha será realizada na quarta-feira de cinzas, 2 de março, às 19h, na Igreja Matriz de Senhora Santana, em Simão Dias, município de Sergipe e cidade natal da cantora do Calcinha Preta.

Paulinha Abelha deu entrada no hospital Unimed Sergipe em 11 de fevereiro, consciente e relatando dores, enjoos e tontura. Foi internada em uma UTI no dia 13 de fevereiro. Na noite do dia 17 de fevereiro, a cantora foi transferida para o Hospital Primavera e se manteve em coma de grau 3 na escala de Glasgow, indicando um quadro neurológico grave.

Laudos são entregues à família da cantora



O marido de Paulinha Abelha, Clevinho Santos, revelou na noite deste domingo (27) que os laudos e exames com a causa da morte da cantora da Calcinha Preta foram entregues. A informação foi divulgada durante uma entrevista que o viúvo deu ao Fantástico. O conteúdo do material não foi divulgado, até a última atualização desta matéria.