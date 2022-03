Paulo André afirma que conversará com Linn da Quebara sobre paredão: ‘não quero sair’

A liderança de Linn da Quebrada mexeu com os demais participantes do BBB 22 durante a noite desta sexta-feira (25). Com receio de ir ao paredão Paulo André afirmou que conversará com a cantora e reforçou o desejo de querer continuar na casa.

“Vou falar com ela, vou falar: ‘Mano, não quero que isso mude os planos do seu jogo, o DG acabou de ir pro Paredão, o Pedro acabou de ir pro Paredão, Arthur é um cara forte que você não quer que vá com ninguém, então, se for o caso, não hesita”, começou.

O brother relembrou que só esteve em um paredão. ” Não que eu queira sair, não quero sair, tá ligado? Só que o Pedro me falou uma coisa que é muito verdade: faz muito tempo que não vou pro paredão. Se o público não me quer aqui dentro, pra quê… É meio que um renascimento, tá ligado?”, completou.

Scooby acredita que o atleta é um jogador forte. “Então, mas aí é um renascimento. Eu vou ter essa resposta, caso dê certo, entendeu?”, respondeu PA.

