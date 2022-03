Paulo André e Eslô discutem em jogo da discórdia: ‘seja autêntico’

Com a aproximação do Top10 do BBB 22, o jogo da discórdia desta segunda-feira (28) envolvia novamente a formação de pódios. Na ocasião, Eslovênia e Paulo André trocaram placas de “não ganha” e discutiram. A sister não gostou de ter recebido o castigo do monstro do atleta.

“[Eslovênia] Disse que eu não apareci no jogo e precisava fazer coisas pra aparecer. e eu quiser aparecer, eu aperto o botão e vou lá ganhar prova de 100 metros, que é onde eu quero aparecer, defendendo seu país e o país que a gente vive. Aqui não quero aparecer”, começou o brother.

“Não foi na esportiva. Qual é, P.A? Seja autêntico, pô! A partir do momento em que você me entrega o monstro falando que talvez aquela atitude poderia mudar a configuração da minha história, de você ser figurante ou não, eu confirmei. Pra ser figurante na minha história precisa de muito mais”, rebateu a modelo.

O atleta então justificou ter colocado a estudante no monstro pois havia poucas opções. “A minha missão aqui, pode ter certeza que tá longe de fazer alguma coisa na sua história. Fui debochado, tá esclarecido. Se você não entendeu como deboche, é problema seu”, completou.

