Paulo André levaria mais de 12 anos para faturar o prêmio do ‘BBB 22’ como atleta

Foto: Reprodução | Redes sociais Primeiro atleta olímpico a participar de uma edição do “Big Brother Brasil”, no “BBB 22”, Paulo André tem mostrado muita garra e determinação nas provas. Diferentemente de outros membros do grupo “Camarote”, o velocista não tem uma vida fácil aqui fora, e entrou no programa para tentar melhorar sua visibilidade. Mas devido a isso, ele está ameaçado de perder um dos benefícios financeiros que recebe como atleta.

O brother de 23 anos teve seu nome envolvido numa recente polêmica que repercutiu nas redes sociais. O ministro da Cidadania, João Roma, disse à “Veja” que pode remover a Bolsa Atleta do velocista, que segue recebendo a quantia de R$ 1,8 mil por mês enquanto está confinado. Foto: Reprodução | Redes sociais

O benefício em questão é um dos quatro recebidos por Paulo André. Mas mesmo somando todos eles, o atleta demoraria mais de 12 anos para atingir o valor de R$ 1,5 milhão dado ao vencedor do “BBB 22”.

O Bolsa Atleta federal é um programa destinado a dar aos esportistas “condições mínimas para que se dediquem, com exclusividade e tranquilidade, ao treinamento e às competições”. Além desse benefício, PA recebe do programa Bolsa Atleta Capixaba mais R$ 2.000.

O participante do BBB leva também R$ 1.650 por mês por integrar a seleção permanente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Ele é ainda terceiro-sargento da Marinha, e recebe salário como parte do programa das Forças Armadas para atletas de alto rendimento no valor de R$ 4.700 mensais. Foto: Reprodução | Redes sociais

Somando todos os honorários, Paulo André recebe R$ 10,2 mil por mês pela sua carreira de atleta. Dessa forma, precisaria juntar todo esse dinheiro por aproximadamente 12 anos e três meses para chegar ao prêmio de campeão do BBB.