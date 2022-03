Paulo André revela com quantos anos perdeu a virgindade: ‘queria ser certinho’

Antes do resultado do paredão Arthur x Jade, a casa do BBB 22 teve papos para lá de calientes na noite desta terça-feira (8). Em conversa com Jessilane, Linn da Quebrada e Natália, Paulo André revelou com quantos anos perdeu a virgindade.

Natália começou o assunto. “Gente, eu vou sincera: se tu não é virgem, você tem que transar mesmo antes para saber”, comentou.

Linn então perguntou para Paulo quando ele perdeu a virgindade e o brother foi direto na resposta. “Foi até tarde, foi com 14 para 15 anos”, entregou.

Jessi também revelou com quantos anos teve relações pela primeira vez. Mas 14 anos é novo. Eu perdi minha virgindade velha, perdi com 18 anos”, disse a professora de Biologia.

“Quando eu era moleque, eu falava com a minha mãe: ‘Queria ser certinho e tal'”, encerrou o brother.

