Paulo André revela ‘estilo’ de paquera: ‘o tempo é rei’

Em conversa com Natália e Lucas na madrugada desta quarta-feira (9), Paulo André deu detalhes sobre o estilo de paquera dele. O corredor explicou que “devagar” para chegar em uma mulher.

“Sou fraco, devagar mesmo. Não gosto de pegar, pegando. Vou devagar e sempre. O tempo é rei. Se for para acontecer, vai acontecer. Se não for, não vai. Se a mina tiver que chegar em mim, ela vai chegar. Esse sou eu, não posso fazer nada. Não é por me achar, porque não tenho esse lado”, detalhou.

O atleta revelou que com o affair dentro da casa, Jade Picon, não foi diferente. “Vamos dar um exemplo prático, a Jade. Ia ser muito difícil colar nela e querer desenvolver a parada. Eu prefiro deixar acontecer”, completou.

