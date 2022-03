Paz selada? Vyni e Douglas trocam elogios: ‘eu te amo’

o que parece, Vyni e Douglas fizeram as pazes durante a festa de Pedro Scooby na madrugada desta quinta-feira (10). O ator e o influenciador digital tiveram uma longa conversa e trocaram elogios após inúmeros atritos na casa.

“Eu sempre quis saber da sua história, mas nunca senti você tendo interesse na minha”, pontuou o ator.

“Aprendi aqui dentro a ser seu fã. Me perdoe se em algum momento eu dei a entender que não me importava com a sua história. Que eu não queria saber mais de você”, falou o influencer.

Vyni e Douglas reforçaram mais uma vez que não são rivais na casa e finalizaram a conversa com abraços e declarações de “eu te amo”

