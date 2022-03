PC PI terá concurso em breve: Confira!

Ainda no início de 2022 já se falava sobre concurso para a Polícia Civil de Piauí (PC PI).

Isto é, visto que, tanto no final de 2021, quanto em janeiro deste ano, o secretário de Segurança Pública do Piauí, coronel Rubens Pereira, falou sobre o assunto.

Em ambas as ocasiões, portanto, o secretário confirmou que haveria processo seletivo para a instituição. Além disso, ele também indicou que as vagas do certame se destinariam aos cargos de Escrivão de Polícia, bem como para a Área de Apoio.

“Nós também iremos realizar concurso para escrivão e para os quadros de apoio ainda neste ano”, declarou o secretário.

Ademais, o delegado geral da Polícia Civil do Piauí, Luccy Keiko, também comentou sobre o concurso. Desse modo, de acordo com o delegado, o processo deve se iniciar ainda no primeiro semestre deste ano.

Apesar de ainda não ter publicação de edital, o concurso da PC PI se mostra cada vez mais próximo. Portanto, aqueles que desejam ingressar na instituição já podem reforçar os preparativos.

Entenda, abaixo, o que já se sabe.

Comissão é formada

Um dos primeiros passos para se iniciar um concurso público é a formação de uma Comissão, ou seja, pessoas que irão gerenciar o andamento do certame.

Nesse sentido, já é possível saber qual será a comissão do concurso para a PC PI. Isto é, visto que esta já está formada desde dezembro de 2021. Trata-se de uma comissão que a Secretaria de Segurança Pública do Estado formou para seus concursos.

Em seguida, o próximo passo será de contratar uma Banca Organizadora e, então, publicar o edital.

Quais serão os cargos para a PC PI?

Além da formação da comissão, a PC PI já divulgou uma estimativa de vagas que poderá ofertar para os cargos.

Ademais, junto dos cargos de Escrivão de Polícia e de Áreas de Apoio, a organização interna da PC PI também fala sobre vagas para Perito Criminal.

Nesse sentido, já é possível falar em cerca de 325 vagas, contudo, isso irá variar de acordo com a disponibilidade financeira do governo.

Portanto, até o momento, o objeto do concurso será de trazer vagas para cargos policiais de nível superior, além de servidores da área de apoio (tanto de nível médio quando superior). Assim, serão:

199 vagas para Escrivão de Polícia

56 vagas para Perito Criminal

10 vagas para Auxiliar de necropsia

20 vagas para Técnico de apoio às atividades policiais

20 vagas para Analista de apoio às atividades policiais

10 vagas para Assistente social

10 vagas para Psicólogo

Estes números dizem respeito a um processo interno da PC PI. No entanto, no dia 23 de março, houve um novo pedido de estudo sobre o impacto financeiro deste concurso. Dessa maneira, é possível que a quantidade de vagas varie.

Além disso, existem chances de se incluir vagas para os cargos de

Técnico de TI (Tecnologia e Informação)

Analista de TI

Comunicador social

Quanto às remunerações, então, a depender do cargo, o servidor da PC PI poderá receber de um salário mínimo (sem contar com auxílios vale-alimentação, por exemplo) a cerca de R$ 10.000.

Como foi o último concurso?

Os candidatos que já desejam reforçar os preparativos para o certame podem buscar pelo último concurso da PC PI.

Contudo, o processo de seletivo de 2018 apenas se destinou a cargos de carreira policial, portanto, foram:

50 vagas para Delegado de Polícia

250 vagas para Agente Policial

50 vagas para Perito Médico e Criminal

Em todos os casos o candidato precisava demonstrar formação em nível superior. Por esse motivo, então, as remunerações variaram entre cerca de R$ 5.700 e R$ 16.300.

Quanto ao exame em si, a Banca Organizadora do concurso de 2018 foi o Nucepe. Esta, inclusive, também organizou certames para a Polícia Militar e a SEDUC de Piauí. Ademais, também realizou o concurso de 2014 da PC PI.

Logo, é possível esperar que o Núcleo seja contratado para o novo concurso, de forma que é interessante conferir suas provas.

Assim, as avaliações contaram com:

Prova Objetiva

Prova Discursiva

Exame de Saúde

Teste de Aptidão Física

Avaliação Psicológica

Investigação Social

Conheça mais sobre a PC PI

De acordo com a própria Polícia Civil do Estado do Piauí, sua história se iniciou com a criação das Chefaturas de Polícia. Então, esta instituição tinha como cargo mais alto, o Chefe de Polícia ou Secretário de Polícia.

Além disso, a instalação da Secretaria de Polícia ocorreu em 09 de maio de 1842. Assim, o Dr. Manoel Joaquim Baía, Juiz do Cível e dos Feitos da Fazenda, se tornou o Chefe de Polícia, durante o Governo Imperial de 22 de abril de 1843.

Desse modo, o Decreto Lei de número 1.263, de 02 de agosto de 1946 reorganizou as diretrizes do Departamento de Polícia Civil do Piauí.

Ademais, o Decreto de número 1.708, de 02 de março de 1937 organizou a Guarda Civil de Teresina, Piauí. Contudo, em 1970, ocorreu sua extinção, de forma que seus policiais passaram a integrar a Polícia Civil do Estado do Piauí.

Indo adiante, a Lei de número 1.095, de 06 de dezembro de 1954 criou a Secretaria do Interior, Justiça e Segurança Pública, substituindo o Departamento de Polícia Civil. Então, em 1971, esta passou a se chamar Secretaria de Segurança, e em 1974, como Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Por fim, esta passou a se denominar Secretaria da Segurança Pública do Estado do Piauí.

Quais são as competências da PC PI?

Por fim, ainda, é importante que o candidato esteja ciente de todas as responsabilidade da PC PI.

Nesse sentido, o artigo 46 da Lei Constitucional de número 028, de 09/06/2003 delimita as competências da instituição.

De acordo com a lei, portanto, compete à Secretaria da Segurança Pública a prestação dos serviços de polícia em geral, a preservação da ordem e dos bons costumes, a segurança pública e a proteção à integridade física, à vida e à propriedade. Desse modo, cabe-lhe, dentre outras atribuições:

Programar, supervisionar, dirigir e orientar a ação da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, assegurada a cooperação com as autoridades federais, dos demais Estados e do Distrito Federal.

Exercer atribuições de polícia administrativa e judiciária, executando ações policiais típicas, preventivas e repressivas, em todo o território do Estado.

Desenvolver políticas de respeito à pessoa humana e aos direitos dos cidadãos, no exercício das atividades de polícia, com rigorosa observância das garantias constitucionais e legais.

Promover a capacitação dos profissionais da área de segurança pública.

Promover a modernização do aparelho policial do Estado.

Consolidar estatísticas estaduais de crimes.