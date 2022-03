Pediatra na cozinha: veja 10 dicas para uma introdução alimentar de sucesso

Foto: Reprodução

O momento da introdução alimentar é sempre um desafio. Pensando nisso, a Baby Home – em parceria com o iBahia e a pediatra Renata Aniceto – montou uma lista com 10 dicas para que as famílias possam passar por esse momento de forma suave. Confira:

Minha história com a nutrição infantil é parecida com a de um bebê no início da introdução alimentar. Provei duas colheradas, achei diferente, ativei meus sentidos e, com o tempo, estava completamente envolvida.

Após 12 anos trabalhando com Oncologia Pediátrica, mudei totalmente de área e fui estudar os caminhos do desenvolvimento da boa relação com a comida. Sim, porque é comum ouvirmos sobre as dificuldades com a alimentação, a compulsão alimentar e várias outras “alterações” e como corrigi-las. Porém, poucos falam sobre como fazer dar tudo certo!



Tudo o que precisamos é que o bebê desenvolva uma relação natural e agradável com os alimentos e, para isso, há dicas comportamentais preciosas, que todo pai e mãe precisa realmente conhecer antes de iniciar a introdução alimentar!



E agora, divido aqui com vocês: