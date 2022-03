Pedro Scooby é o sétimo líder do BBB 22; saiba quem está no vip

Pedro Scooby foi coroado sétimo líder do BBB 22 na noite desta quinta-feira (3). A dinâmica começou com o ex-líder Paulo André vetando Linn e Jessilane da prova, o que chateou bastante as sisters.

A prova patrocinada pela C&A envolvia agilidade. Os brothers tinham que achar quatro cartões espalhados em quatro espaços diferentes. Scooby terminou a prova em tempo recorde. Douglas ficou em segundo lugar e conquistou imunidade. Já Eli ficou em terceiro e foi automaticamente para o vip.

Scooby levou Arthur, Jade, Paulo André e Douglas para o vip também. Ele terá poder de veto na próxima semana.



Relembre como será a dinâmica da semana no BBB:

O big-fone tocará no sábado (5) ao vivo durante o programa. Quem atender está no paredão e também indica outra pessoa. Se alguém que estiver imune atender, ele indica uma pessoa e ela indica outra.

No domingo, o anjo imuniza uma pessoa, o líder indica outra e cada um vota no confessionário. O bate-volta será disputado com os dois emparedados do Big Fone e o mais votado pela casa.

